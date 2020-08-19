Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская записала видеообращение к лидерам европейских стран. Политик попросила их не признавать победу президента Александра Лукашенко на выборах.

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская записала видеообращение к лидерам европейских стран. Политик попросила их не признавать победу президента Александра Лукашенко на выборах.Кандидат на пост главы Белоруссии рассказала, что уже вторую неделю ее соотечественники борются за право выбирать лидера. По словам Светланы Тихановской, прошедшее голосование не было прозрачным и честным. Итоги президентской гонки были сфальсифицированы.Многие граждане вышли на улицы, чтобы отстоять свои интересы. Мирные протесты закончились кровавой бойней. Как отметила политик, сотни людей стали жертвами избиений и пыток. Известно по меньшей мере о двух погибших в результате столкновений с силовиками."Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира", – подчеркнула Тихановская. Она попросила руководителей европейских государств "поддержать пробуждение Белоруссии" и не признавать результаты президентских выборов.сообщила о создании Национального координационного совета Белоруссии, который обеспечит мирную передачу власти. Организация объявит новые демократические выборы президента, в которых примут участие международные наблюдатели.Напомним, голосование состоялось 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко занял первое место, набрав 80% голосов. Его оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10% граждан. Против всех проголосовали почти 5% избирателей.