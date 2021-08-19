Новая трагедия на воде. В Вязниках утонул рыбак. Мужчина пропал еще в ночь на 16 августа. Как сообщили спасателям полицейские, гражданин рыбачил вместе с другом на берегу Клязьмы, товарищи

Новая трагедия на воде. В Вязниках утонул рыбак. Мужчина пропал еще в ночь на 16 августа. Как сообщили спасателям полицейские, гражданин рыбачил вместе с другом на берегу Клязьмы, товарищи употребляли спиртные напитки. В какой-то момент рыбак пропал. Несколько дней сотрудники местной спасательной станции искали мужчину. Уже утром 19 августа тело утонувшего нашли рыбаки в озере