Онлайн-кинотеатр KION представляет Фестиваль уличного кино. В конкурсной программе этого года снялись: Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова. Победителя ..

Онлайн-кинотеатр KION представляет Фестиваль уличного кино. В конкурсной программе этого года снялись: Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова. Победителя программы выберут сами зрители.Фестиваль уличного кино начался с показов в Москве и до конца сентября пройдет более чем в 1000 городов и населенных пунктов России. 21-22 августа фестиваль приедет во Владимир.Основная миссия Фестиваля — познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. Их все покажут на открытом воздухе, куда организаторы предлагают взять с собой пледы для комфортного размещения на месте.Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.Программа:21.0818:00 Концерт группы Mango Shake20:00 Показ конкурсной программы (18+)22.0818:30 Внеконкурсный альманах "Семейная анимация" (12+)20:00 Внеконкурсный альманах "Лучшее прошлых лет" (16+)Регистрация на событие доступна наФильмы, участвующие в конкурсе:«И ПРИВЕТ», реж. Наталия Мещанинова и Борис ХлебниковСатирическая (и очень актуальная) короткометражка об отношении к ковиду от авторов «Аритмии».«ИГРАЙ ДЛЯ КАЖДОГО», реж. Иван ПетуховПятёрка участников заштатного духового оркестрика отправляется на очередной заказ. Трясётся по подмосковной дороге безнадёжно устаревший микроавтобус, устало переругиваются между собой потрёпанные жизнью музыканты. Никто из них ещё не знает, что рядовая поездка за лёгкими деньгами вот-вот обернётся для каждого возвращением к себе настоящим.«ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ», реж. Иван СоснинМолодой моряк Саша с детства не виделся с отцом. Путешествуя по миру, он отправляет ему письма, каждый раз остающиеся без ответа. Но однажды, возвращаясь домой из плавания, Саша находит в почтовом ящике ответное письмо.«ПОКАЗАЛОСЬ», реж. Байбулат БатуллинОднажды утром учитель физики Александр Аксенов замечает в своём дворе гигантские ягодицы. Тревожась за свой рассудок и безопасность города, Александр Дмитриевич записывает видеообращение на YouTube – и внезапно узнает, что таинственный объект появился не только у него во дворе.«ЭКСПЕРТ», реж. Галина МасленниковаСемён Семёнович Попихайло – настоящий эксперт. Днями напролёт он пишет «дельные» комментарии в интернете – об управлении страной, футболе, Трампе, протестах, пользе помидоров и других важных темах. Но что если однажды Семён Семёнович станет Царём России?«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ», реж. Оксана КарасИзвестной актрисе по имени Чулпан предстоит непростой вечер. Через 20 минут она должна выйти на сцену и вручить награду на благотворительной премии, – причём сделать это в украшениях престижного бренда. Чулпан вручают чемодан с украшениями, а в комплекте с ним – охранника, следящего за сохранностью бриллиантов.«ВАРЯ», реж. Ника ГорбушинаВаря выбрала, как считается, не совсем женскую профессию — она хочет стать пожарным. Девушка приходит на стажировку в пожарную часть, где ей предстоит доказать всем, что она достойна быть здесь.«ФОКУС-ГРУППА», реж. Алексей КарповЭто могла быть обычная фокус-группа для обсуждения рекламного ролика. Но кто-то из участников принес с собой бомбу.«ЛЕГКИЙ СПОСОБ БРОСИТЬ КУРИТЬ», реж. Анна Колчина и Алексей Кузьмин-ТарасовПлан 17-летнего Жени был прост: в преддверии нового года отправить родителей на дачу, а самому привести в дом девушку. Что могло пойти не так?«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», — делится генеральный продюсер и основатель Фестиваля Александр Щеряков.В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа на разных площадках фестиваля. После завершения конкурса все фильмы программы Фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.«Фестиваль уличного кино — это всегда поиск новоформатного оригинального контента, который становится предметом обсуждения миллионов людей по всейстране. Онлайн-кинотеатр KION действует в том же направлении, именно поэтому наше сотрудничество является правильным тандемом», — рассказывает генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.Информационная справка:Фестиваль уличного кино — это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года. Это яркий городской праздник, в программе которого: музыкальные акции, пикники, велопробеги, стрит-арт, встречи с известными деятелями кино и телевидения, образовательные мероприятия и другие события. Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и жюри. Победителя Фестиваля зрители определяют светом фонариков.● В 2015 году установил мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие;● За 8 лет в Фестивале приняли участие более 3 млн человек.Онлайн-кинотеатр KION — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы собственного производства, а также более 200 ТВ-каналов и масштабная библиотека лицензионного контента.Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: тестирование зрителей на отсутствие антигена SARS-CoV-2, специальная рассадка, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке.