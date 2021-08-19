Ещё один захлебнувшийся малыш чудом выжил.

Во владимирские больницы поступило два годовалых ребёнка с признаками утопления. Об этом сообщили наши коллеги изОдин из малышей, госпитализированный в ОДКБ, переведен из реанимации в общее отделение. Второй - поступивший в Меленковскую ЦРБ – умер.Первоисточником новости стал телеграм-канал «Жизнь мента». По его данным, детей привезли в медучреждения с диагнозами: утопление и дыхательная недостаточность второй степени. Несчастные случаи произошли на водоёмах области.Редакция «33Live.Ru» следит за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.