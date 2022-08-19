Гороховецким районным судом вынесен приговор в отношении пятерых жителей республики...

Гороховецким районным судом вынесен приговор в отношении пятерых жителей республики Калмыкия.Четверо из них признаны виновными в повреждении магистрального трубопровода группой лиц по предварительному сговору и краже, совершённой организованной преступной группой в особо крупном размере. Пятый признан виновным в краже, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Преступная группа была создана на территории Республики Калмыкия с целью хищений из магистрального нефтепродуктопровода АО «Транснефть-Верхняя Волга». Четверо осужденных в мае-июне 2020 года сделали несанкционированную врезку - длиной более полукилометра - в него вблизи деревни Ескино Гороховецкого района. И похитили более 379 тонн дизельного топлива на общую сумму свыше 13 млн рублей.Приговором суда руководителю преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.Четверым участникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 7 месяцев с отбыванием в колонии общего режима со штрафами от 200 до 300 тыс. рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/