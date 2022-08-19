В МЧС России по Владимирской области сообщили, что при тушении крупного торфяного пожара в Гусь-Хрустальном районе наблюдается положительная динамика, загорание локализовано. Площадь

В МЧС России по Владимирской области сообщили, что при тушении крупного торфяного пожара в Гусь-Хрустальном районе наблюдается положительная динамика, загорание локализовано. Площадь пожара на предприятии по производству удобрений по состоянию на 19 августа составляет 2 гектара. На месте работают 65 машин и 165 человек из регионального и федерального МЧС, а также спасатели из Москвы и