Во Владимире диагноз подтвердился у 22 человек за сутки

Во Владимирской области на 19 августа выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 22 человек. Ещё 16 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 12 - в Ковровском, 8 - в Петушинском, 8 - в Кольчугинском, 15 - в Александровском, 3 - в Юрьев-Польском, 12 - в Гусь-Хрустальном, по 0 - в Судогодском, Собинском и Селивановском, 4 - в ЗАТО Радужный, 5 - в Камешковском, по 3 - в Гороховецком, Вязниковском, Суздальском и Меленковском, 2 - в Киржачском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 154200 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41857 заболевших во Владимире, 18169 - в Ковровском районе и 16976 - в округе Муром.