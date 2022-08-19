Россельхознадзор на постоянной основе осуществляет мониторинг подконтрольной животноводческой...

Россельхознадзор на постоянной основе осуществляет мониторинг подконтрольной животноводческой продукции, в том числе путем отбора проб с целью обеспечения ее безопасности и качества.Так, во Владимирской области за первое полугодие 2022 года было отобрано 282 пробы, из которых в 25 (8,86 %) были выявлены несоответствия по жирно-кислотному составу, микробиологическим показателям (КМАФАнМ, Listeria monocytogenes, Salmonella), лекарственные препараты (динитрокарбанилид), оксиметилфурфурол и мышьяк.Наличие таких несоответствий создает угрозу для жизни и здоровья граждан. С органами прокуратуры была согласована внеплановая выездная проверка, в рамках которой установилось, что при осуществлении процессов производства пищевой продукции сырье находилось в помещении для хранения специй, двери туалета выходили в производственные помещения. На хранении находилась продукция животного происхождения без маркировки. Производственные помещения, в которых осуществлялось изготовление пищевой продукции, не были оборудованы умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук. Также в производственных помещениях допускалось хранение любых веществ и материалов, не использующихся при производстве.Вместе с тем в рамках мониторинга системы ФГИС «Меркурий» оказалось, что производитель подконтрольной продукции не проконтролировал оформление ветеринарных сопроводительных документов в соответствии с требованиями Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.По установленным фактам нарушения ветеринарного законодательства было вынесено постановление об административном правонарушении. Производство оштрафовали на 30000 рублей.В текущем месяце штраф оплачен в полном объеме.Фото https://www.pxfuel.com/