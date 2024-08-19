Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что за последнюю неделю среди снятых с людей клещей было выявлено 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

На 19 августа в больницы Владимирской области обратились 87 человек из-за укусов клещей, среди которых 13 детей. С начала сезона от клещей пострадало 1599 человек, включая 354 ребёнка. Заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зафиксировано. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что за последнюю неделю среди снятых с людей клещей было выявлено 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза.Специалисты напоминают, что при обнаружении клеща на теле важно обратиться в медицинское учреждение. Удалённого и неповреждённого клеща следует доставить в лабораторию для анализа на наличие патогенов в течение 3 дней после его снятия. Если клещ окажется заражённым, необходимо незамедлительно обратиться к врачу-инфекционисту.