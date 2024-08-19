Алена Апина рассказала, как смогла избавиться от 14 кг лишнего веса.

Алена Апина рассказала, как смогла избавиться от 14 кг лишнего веса.Исполнительница хита "Электричка" несколько лет назад стала одинокой женщиной. После 25 лет совместной жизни Алена Апина развелась со своим мужем Александром Иратовым. Это случилось, по признанию певицы, из-за личных разногласий и профессиональных изменений, а также многочисленных измен футболиста. Но артистка осталась благодарна бывшему мужу за то, что он помог ей пережить большие трудности и за дочь, которую родила суррогатная мать.После расставания с супругом, как отметили поклонники, звезда стала выглядеть намного лучше. А недавно она опубликовала фото в облегающем платье и показала всем стройную и подтянутую фигуру. При этом Апина не стала утаивать рецепт прекрасного внешнего вида. 59-летняя артистка расскрыла секрет похудения. Оказывается, она просто очень мало ела, совсем отказалась от алкоголя и постоянно работала. Таким образом, без всяких модных препаратов скинула 14 кг.Большая профессиональная нагрузка исполнительницы связана с запланированными осенними выступлениями в Кремле и Санкт-Петербурге. Кстати, экс-солистке группы "Комбинация" в ноябре исполнится 60 лет. Именно по этому поводу будет организован большой сольный концерт. Затем Апина впервые за долгое время поедет в большой концертный тур. Для поклонников заготовлено 25 песен, среди которых любимые хиты.