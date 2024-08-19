На лечение Льву Лещенко требуется крупная сумма денег.

На лечение Льву Лещенко требуется крупная сумма денег.82-летний Лев Лещенко до сих пор выступает на сцене и занимается бизнесом. При этом, как отмечают поклонники, он выглядит довольно бодро для своего возраста.Однако на самом деле не все так радужно. Стало известно, что артист смертельно болен. У него обнаружили транстиретиновый амилоидоз. Точная причина заболевания учеными до сих пор не установлена. Зачастую недуг связан с генетической предрасположенностью. Чаще всего при данной патологии поражаются почки, органы пищеварения, сердце, кожа, опорно-двигательная система.Для лечения народному артисту России требуется дорогостоящее лекарство, которое Лещенко удалось получить бесплатно. Одна упаковка жизненно необходимого Льву Валерьяновичу препарата стоит 1,8 млн рублей. Понятно, что на пенсию в 30 тысяч его не приобрести, поэтому ему оно было выделено за бюджетный счет. Этим певец воспользовался на правах пенсионера. В настоящее время легендарный исполнитель проходит уже второй курс терапии. За его состоянием тщательно наблюдают медики.Напомним, в начале года Лещенко пережил сложное хирургическое вмешательство: у артиста была операция на колене. Он долго скрывал эту проблему и предпочитал лечению занятия спортом. Несколько лет назад артист также тяжело переболел ковидом, перенес четыре сердечных приступа и чудом остался жив.