Идут генеральные испытания нового специализированного компьютера для дегустации вин. В специальное входное устройство заливается бутылка коньяка. Через пару секунд на дисплей выскакивает результат: ""Коньяк армянский, пять лет выдержки, Ереван"". Заливают крепленое вино. В ответ:
""Мускат белый, 16% сахар, 16% алкоголя, 1981 г, Абхазия"".
Заливают розовый молдавский портвейн. Через минуту напряженного анализа появляется:
- Внимание, нажмите клавишу ""Сброс системы"".
Нажали.
- Бэаааааа...
еще анекдот!