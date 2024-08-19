Находящийся в процессе развода Бен Аффлек проводит время вдали от Дженнифер Лопес.

Находящийся в процессе развода Бен Аффлек проводит время вдали от Дженнифер Лопес.На протяжении нескольких месяцев весь мир, затаив дыхание наблюдает за разводом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Недавно поп-звезду видели в новом доме актера, на основании чего поклонники сделали вывод, что развод может не состояться. Однако накануне Бен Аффлек засветился в компании трех красоток. Причем Дженнифер Лопес среди них не было.Актер появился с бывшей женой Дженнифер Гарнер и двумя их дочерьми – 18-летней Вайолетт и 15-летней Серафины. Поклонники отметили, что в последнее время напряженный артист в этот раз выглядел довольным и расслабленным, ужиная на летней террасе ресторана. После этого все вместе отправились гулять по окрестностям Лос-Анджелеса.Выяснилось, что семейная встреча была связана с поступлением Вайолет в элитное учебное заведение. Родители решили отпраздновать это и устроили девочкам сюрприз. Скоро Вайолет покинет отчий дом, поскольку дочь знаменитостей поступила в Йельский университет, расположенный в Нью-Хейвен штата Коннектикут. Фанаты отметили, что во время мероприятия с бывшей и дочерьми Бен Аффлек был без обручального кольца.Напомним, пара актеров развелась в 2018 году. За плечами у них осталось 13 лет брака и трое детей. Дженнифер Лопес относится к ним, как к родным. У них с Беном нет общих детей, но до недавнего времени они воспитывали своих отпрысков от предыдущих браков совместно. Кстати, пока Бен проводил время с семьей, певица гуляла в гордом одиночестве. При этом, отметила публика, она выглядела очень мрачной и подавленной.