Одновременно желающие могли сделать прививку от пневмококковой инфекции, что позволило получить две прививки сразу.

В первый день прививочной кампании министр, его заместители и сотрудники министерства здравоохранения Владимирской области получили вакцину от гриппа. Одновременно желающие могли сделать прививку от пневмококковой инфекции, что позволило получить две прививки сразу.С 19 августа в регионе стартовала кампания по вакцинации против гриппа. В рамках национального календаря в область поступило более 167 тысяч доз вакцины для взрослых и детей.Для взрослого населения доступны трёхвалентные вакцины "Совигрипп” (более 68 тысяч доз) и "Флю-М” (более 44 тысяч доз). Для детей предусмотрена четырёхвалентная вакцина "Ультрикс Квадри” (более 55 тысяч доз).Для формирования коллективного иммунитета во Владимирской области необходимо привить 60% населения, что составляет более 779 тысяч человек. Прививки от гриппа и пневмококка можно делать одновременно, однако перед этим обязательно следует проконсультироваться с врачом.