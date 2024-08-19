16-летний подросток из Рязани связался с телефонными мошенниками и стал их курьером. В этой роли он забирал у пожилых жителей Меленок деньги, а потом передавал аферистам. Как рассказали в

16-летний подросток из Рязани связался с телефонными мошенниками и стал их курьером. В этой роли он забирал у пожилых жителей Меленок деньги, а потом передавал аферистам. Как рассказали в Следкоме, не позднее октября 2023 года парень списался с мошенниками в интернете. 9 ноября того же года злоумышленники позвонили четырем жителям Меленок (1938, 1939, 1940 и