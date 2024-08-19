Мужчина обвиняется в умышленном поджоге чужого автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, информация о горящем автомобиле поступила в августе. Инцидент произошёл в Струнино. В ходе проверки выяснилось, что причиной пожара стал поджог.В ходе оперативно-разыскных мероприятий был найден подозреваемый. Задержанный признался в содеянном и пояснил мотив. Поводом для поджога стал конфликт с владельцем машины.На данный момент возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде.