Смертельная авария случилась в минувшую субботу, 17 августа, около 11:50. Как сообщили в ГАИ, 53-летний водитель ВАЗа двигался из Владимира в сторону Юрьев-Польского. На 7-ом километре дороги

Смертельная авария случилась в минувшую субботу, 17 августа, около 11:50. Как сообщили в ГАИ, 53-летний водитель ВАЗа двигался из Владимира в сторону Юрьев-Польского. На 7-ом километре дороги Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский, это возле поворота на Богослово, отечественная легковушка выехала на встречку. Там автомобиль столкнулся с мопедом марки RT- RT48Q-2A. В результате аварии 36-летний водитель двухколесного транспорта скончался на месте.