Об этом сообщили представители городского суда.

Гусь-Хрустальный городской суд сообщил, что истец подал иск к территориальной избирательной комиссии города Гусь-Хрустальный с требованием признать незаконным и отменить постановление о регистрации Н. кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Гусь-Хрустальный восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.Истец утверждал, что ТИК не провела тщательную проверку документов, представленных кандидатом Н., что привело к необоснованному признанию их соответствующими требованиям законодательства.Кроме того, истец настаивал на недействительности подписей избирателей, указывая, что недостаточное количество достоверных подписей является основанием для отказа в регистрации кандидата в соответствии с Избирательным Кодексом. Представитель ТИК города Гусь-Хрустальный возразила против удовлетворения иска, подчеркнув законность обжалуемого постановления.Кандидат Н. также выступил против требований истца, отметив, что он лично собирал подписи, не было исправлений, и все подписи были признаны действительными. Он добавил, что доводы истца являются надуманными и не влияют на законность его регистрации. В итоге суд отказал в удовлетворении иска административного истца.