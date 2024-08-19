Работы по благоустройству Хорохоновского проспекта в Меленках пошли не по плану. И все из-за подрядчика, который за месяц до сдачи объекта даже не приступил к работам. Контракт между

Работы по благоустройству Хорохоновского проспекта в Меленках пошли не по плану. И все из-за подрядчика, который за месяц до сдачи объекта даже не приступил к работам. Контракт между администрацией Меленковского района и ООО «Антей» был заключен 12 января этого года. Согласно договору, подрядчик должен был построить скейт-площадку, обустроить пешеходную дорожку из брусчатки, установить видеокамеры и озеленить территорию.