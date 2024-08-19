Прокуратурой Меленковского района выявлены нарушения при выполнении контракта на благоустройство Хорохоновского проспекта в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Прокуратура Меленковского района выявила несоответствия в рамках исполнения контракта на благоустройство Хорохоновского проспекта в связи с реализацией национального проекта «Жилье и городская среда», об этом сообщила пресс-служба ведомства.12 января администрация района подписала соглашение с ООО «Антей» на сумму свыше 6,8 миллиона рублей. Подрядчику было поручено завершить все работы до 30 июня, включая создание скейт-площадки, укладку тротуарной плитки, установку системы видеонаблюдения и озеленение территории.Тем не менее, ООО «Антей» не выполнило свои обязательства в установленные сроки, несмотря на замечания прокуратуры. По состоянию на 3 июня в ходе проверки прокуратура обнаружила, что подрядчик даже не приступил к выполнению работ.В настоящее время ремонтные работы продолжаются с отставанием от графика. Подрядчик лишь приобрел необходимое оборудование и готовит строительную площадку для дальнейшего благоустройства. Прокуратура рассматривает возможность привлечения виновных к административной ответственности и осуществляет контроль за выполнением работ на объекте.