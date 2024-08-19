В Покрове на базе патриотического клуба «Миротворец» создана школа обучения операторов беспилотников, сообщили в правительстве области. Учеников научат точно управлять летательными

В Покрове на базе патриотического клуба «Миротворец» создана школа обучения операторов беспилотников, сообщили в правительстве области. Учеников научат точно управлять летательными аппаратами: держать горизонт, пикировать, попадать в узкие проемы и правильно занимать позицию для корректировки артиллерии. Чтобы отточить навыки, для каждого студента предусмотрено около ста часов учебного налета. Из поста в группе правительства области Каждый оператор