В Юрьев-Польском районе продолжаются ремонтные работы на двух важных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Юрьев-Польском районе продолжаются работы по ремонту двух ключевых дорог в рамках национальной программы «Безопасные качественные дороги». На участке, соединяющем Владимир и Юрьев-Польский с Переславлем-Залесским, уже завершена фрезеровка старого дорожного покрытия, а в настоящее время осуществляется укладка нового асфальтобетона и укрепление обочин.Данный участок дороги проходит через населенные пункты Тартышево и Андреевское, где расположены важные социальные учреждения, такие как школа, детский сад и сельский клуб. Ремонт этой дороги имеет исключительное значение для местных жителей, пользующихся ею для повседневных поездок.На другом участке, соединяющем Юрьев-Польский и Кольчугино, осуществляется укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Оба этих направления являются важнейшими транспортными артериями, обеспечивающими связь Владимирской области с Ярославской и Московской областями.