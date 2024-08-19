Тракторист-машинист из Собинского района Евгений Бердников вошёл в число победителей XI Открытого чемпионата России по пахоте.

Тракторист-машинист из Собинского района Евгений Бердников вошёл в число победителей XI Открытого чемпионата России по пахоте. Об этом 18 августа рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Соревнования трактористов проходили в Саратовской области и собрали более 40 механизаторов из 30 субъектов Российской Федерации, а также из стран ближнего зарубежья. Несмотря на серьёзную конкуренцию, тракторист-машинист ЗАО «Имени Ленина» Евгений Бердников сумел отлично проявить себя и показать высокий профессионализм.«Евгений Викторович, поздравляю с победой! Ваше мастерство вызывает огромное уважение. Особенно приятно, что копилка достижений жителей Владимирской области пополнилась в дни её 80-летия. Такие профессионалы и труженики – её главная опора и главная ценность», - написал в своём руководитель 33-го региона.