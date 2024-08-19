В сентябре 2023 года владимирская мэрия подала в суд на компанию «А-Мега» с требованием взыскать 4,2 млн рублей за недоплату и пени из-за затянутых ремонтных работ.

Здание-памятник на улице Гагарина во Владимире потеряло арендатора. В сентябре 2023 года владимирская мэрия подала в суд на компанию «А-Мега» с требованием взыскать 4,2 млн рублей за недоплату и пени из-за затянутых ремонтных работ. В результате арбитражный суд поддержал горадминистрацию, расторгнув договор аренды и вернув помещения дома-памятника городу.Здание на улице Гагарина, 2, находящееся в аварийном состоянии, должно было быть отремонтировано еще в 2015 году, когда его продали компании экс-депутата. Однако новый владелец не выполнил условия и вернул объект. В 2019 году мэрия сдала его в аренду «А-Мега» на 25 лет, но компания не провела необходимые работы, воспользовавшись льготной арендной платой.Теперь властям предстоит решить, как финансировать реставрацию или найти нового арендатора, способного взять на себя эти расходы. Здание продолжит оставаться в разрушенном состоянии еще несколько лет.