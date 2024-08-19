В состоянии алкогольного опьянения мужчина убил мужа сестры свой супруги.

По информации пресс-службы Следственного комитета Владимирской области, вечером 8 июня мужчина распивал алкоголь в своём доме. К нему приехала жена с сестрой и её мужем. Поняв, что обвиняемый пьян, сестра супруги и её муж покинули дом, однако на улице произошла словесная перепалка.Обвиняемый взял дома нож и нанёс второму мужчине, который сидел за рулём, удар. Пострадавший смог выбраться и повалить нападавшего на землю, однако получил ещё пять ударов ножом. Конфликт прекратился после вмешательства женщин и очевидцев. Потерпевший умер в больнице.На данный момент обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело передано в суд.