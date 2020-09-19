У коронавируса есть все шансы стать сезонным заболеванием, сообщили в Роспотребнадзоре. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

У коронавируса есть все шансы стать сезонным заболеванием, сообщили в Роспотребнадзоре. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки в Росси выявили 5 905 случаев коронавируса. Всего в нашей стране – 1,091 миллиона инфицированных, вылечились свыше 901 тысячи пациентов.Велика вероятность того, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, заявили в Роспотребнадзоре. Такой вывод специалисты ведомства сделали на основании увеличения потенциала распространения инфекции и снижения числа летальных исходов.В российских аптеках появятся в продаже препараты для лечения коронавируса – "Р-фарм" и "Промомед". Перед применением необходима консультация со специалистом.Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал людм старшего возраста ограничить социальные контакты. Кроме того, градоначальник рекомендовал предприятиям по возможности продлить режим удаленной работы.Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 30,2 миллиона человек. Скончались более 946 тысяч пациентов. В США зафиксировано 6,67 миллиона случаев.Коронавирус в МосквеЗаболели – 274 808Умерли – 5 033Выздоровели – 235 136Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 091 186Умерли – 19 195Выздоровели – 901 207Коронавирус в миреЗаболели – 30 200 990Умерли – 946 380Выздоровели – 19 420 833Статистика коронавируса в России и мире на 19 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква274 8085 033235 136Россия1 091 18619 195901 207США6 670 534182 6702 850 059Весь мир30 200 990946 38019 420 833Коронавирус сегодня | | || | | |