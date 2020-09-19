У коронавируса есть все шансы стать сезонным заболеванием, сообщили в Роспотребнадзоре. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
У коронавируса есть все шансы стать сезонным заболеванием, сообщили в Роспотребнадзоре. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
За последние сутки в Росси выявили 5 905 случаев коронавируса. Всего в нашей стране – 1,091 миллиона инфицированных, вылечились свыше 901 тысячи пациентов.
Велика вероятность того, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, заявили в Роспотребнадзоре. Такой вывод специалисты ведомства сделали на основании увеличения потенциала распространения инфекции и снижения числа летальных исходов.
В российских аптеках появятся в продаже препараты для лечения коронавируса – "Р-фарм" и "Промомед". Перед применением необходима консультация со специалистом.
Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал людм старшего возраста ограничить социальные контакты. Кроме того, градоначальник рекомендовал предприятиям по возможности продлить режим удаленной работы.
Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 30,2 миллиона человек. Скончались более 946 тысяч пациентов. В США зафиксировано 6,67 миллиона случаев.
Коронавирус в Москве
Заболели – 274 808
Умерли – 5 033
Выздоровели – 235 136
Коронавирус в России
Заболели – 1 091 186
Умерли – 19 195
Выздоровели – 901 207
Коронавирус в мире
Заболели – 30 200 990
Умерли – 946 380
Выздоровели – 19 420 833
Статистика коронавируса в России и мире на 19 сентября 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
274 808
5 033
235 136
Россия
1 091 186
19 195
901 207
США
6 670 534
182 670
2 850 059
Весь мир
30 200 990
946 380
19 420 833
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