По данным на 19 сентября во Владимирской области 154 заболевших. На одного меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 52 297. В

По данным на 19 сентября во Владимирской области 154 заболевших. На одного меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 52 297. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 46 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 49. Всего с начала пандемии в областном центре уже 12 118 заражённых. Общая статистика по области выглядит