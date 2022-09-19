Днем 19 сентября на выезде из Боголюбово по трассе Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись грузовая ГАЗель и легковой «Иран Ходро», за рулем которого была молодая девушка. Участок трассы на

Днем 19 сентября на выезде из Боголюбово по трассе Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись грузовая ГАЗель и легковой «Иран Ходро», за рулем которого была молодая девушка. Участок трассы на несколько часов встал в длинной пробке. «19 сентября около 13:45 в населенном пункте Боголюбово произошло доорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля ГАЗ неправильно выбрал дистанцию до впреди движущегося