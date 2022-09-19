Рыбу с Камчатки привезли в Полярис. Ближайшую неделю у владимирцев есть возможность полакомиться камчатскими деликатесами. На витрине больше 30 видов рыбы. Вся рыба на выставке –

Рыбу с Камчатки привезли в Полярис. Ближайшую неделю у владимирцев есть возможность полакомиться камчатскими деликатесами. На витрине больше 30 видов рыбы. Вся рыба на выставке – горячего и холодного копчения. Готовится натуральным способом: на яблоневых, вишневых и ольховых щепах, без жидкого дыма и консервантов. Так рыба сохраняет все витамины и полезные вещества. Производитель утверждает, что