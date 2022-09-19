Мэр города Владимира Андрей Шохин назначен сенатором Совета Федерации от Владимирской области. Предполагается, что 19 сентября на утренней планерке он назовет, кто с приставкой врио сменит

Мэр города Владимира Андрей Шохин назначен сенатором Совета Федерации от Владимирской области. Предполагается, что 19 сентября на утренней планерке он назовет, кто с приставкой врио сменит его на посту главы города в ближайшие месяцы. Вероятно, новым мэром станет кто-то из заместителей Андрея Шохина. Решение это в любом случае временное, так как глава Владимира определяется на