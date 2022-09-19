В Кольчугино прокурором направлено в суд уголовное дело о немаркированных сигаретах. Жительница...

В Кольчугино прокурором направлено в суд уголовное дело о немаркированных сигаретах.Жительница Кольчугина обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированных сигарет, совершенных в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.Установлено, что в июне 2022 года женщина приобрела у неизвестных лиц почти три с половиной тысячи немаркированных пачек сигарет различных марок на общую сумму свыше 380 тыс. рублей.С целью дальнейшего сбыта обвиняемая хранила табачные изделия в помещении одного из магазинов в г. Кольчугино для себя.Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью. Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: Pexels.com