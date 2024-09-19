Дорожные работы на мосту через Клязьму приостановили. Причина – несоответствие условий контракта с реальным положением дел. Об этом сообщил источник «Шестого канала», знакомый с

Дорожные работы на мосту через Клязьму приостановили. Причина – несоответствие условий контракта с реальным положением дел. Об этом сообщил источник «Шестого канала», знакомый с ситуацией. Он рассказал, что в ближайшее время ремонт продолжится, как только решится проблема с документами. Напомним, к дорожным работам компания «ВладСК» приступила 16 сентября. И хотя мост ремонтируют по одной полосе