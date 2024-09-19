Глава Владимира в третий раз провел пресс-конференцию с момента своего назначения на должность. Среди обсуждаемых тем – развитие экономики региона. Наш телеканал решил уточнить – на что в

Глава Владимира в третий раз провел пресс-конференцию с момента своего назначения на должность. Среди обсуждаемых тем – развитие экономики региона. Наш телеканал решил уточнить – на что в этом направлении делает ставку нынешняя городская администрация? По словам Дмитрия Наумова, главная задача сегодня – развивать уже существующие предприятия, а также привлекать инвесторов. Дмитрий Наумов, глава г.