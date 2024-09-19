Решение его убрать приняла комиссия.

Автобусы под номером 28 не появятся на улицах Владимира в ближайшем будущем. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов во время пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 19 сентября.Комиссия приняла решение об отмене маршрута, и его возвращение будет возможным только в том случае, если большинство пассажиров выскажутся за это.Напомним, маршрут №28 был убран с маршрутов в августе. Компания-перевозчик «Виктория», взявшая на себя временные обязательства по обслуживанию рейса, полностью отклонила возможность его восстановления. Причинами этого стали конфликты с городской администрацией и регулярные наложения штрафов.