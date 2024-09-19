Сегодня, 19 сентября, отмечает вековой юбилей Людмила Лебедева, жительница Владимира и участница Великой Отечественной войны. Немного об этой сильной и удивительной женщине рассказал мэр

Сегодня, 19 сентября, отмечает вековой юбилей Людмила Лебедева, жительница Владимира и участница Великой Отечественной войны. Немного об этой сильной и удивительной женщине рассказал мэр города Дмитрий Наумов в соцсетях. Людмила Лебедева родилась в 1924 году. С первой тяжелой трудностью она столкнулась уже в 9 лет – у нее умерла мама. В военное время Людмила трудилась