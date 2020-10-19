Не забудьте включить ТВ-эфир!
Не забудьте включить ТВ-эфир!
- Позаботились об автомобилистах, но забыли про пешеходов. Почему в Гороховецком районе пенсионерки перепрыгивают через отбойник?
- Транспортный коллапс?
- Октябрьский проспект во Владимире перекроют из-за коммунальных работ. Спор вокруг сроков ремонта.
- Продаю, возможен торг.
И сколько стоит "Территория смыслов"? Областные чиновники намерены сдать бывшую площадку молодежного форума в аренду.
- "Территорию смыслов" выставили на торги. Что ждёт заброшенную прибрежную зону?
- И частные медклиники, как неотъемлемая часть здравоохранения. Во Владимире прошёл всероссийский форум.