Все они располагались на землях сельхозназначения в Ковровском, Судогодском, Кольчугинском, Суздальском, Собинском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном районах.

За 9 месяцев 2020 года сотрудники регионального Россельхознадзора выявили 37 свалок ТКО на общей площади 3,6 га. Все они располагались на землях сельхозназначения в Ковровском, Судогодском, Кольчугинском, Суздальском, Собинском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном районах.В отношении собственников участков составлено 15 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму более 500 тыс. рублей.Кроме того, нарушителям направлено 10 досудебных претензий на возмещение вреда почве, , на сумму более 182 тыс. рублей. Фактически возмещен вред путем проведения рекультивации на площади 0,44 га.За отчетный период 15 свалок ТКО на площади, ориентировочно, 1,24 га, ликвидировано.