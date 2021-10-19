Сегодня в Суздале в сопровождении врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева побывал Министр спорта Олег Матыцин. Они проинспектировали ряд спортивных объектов.

Сегодня в Суздале в сопровождении врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева побывал Министр спорта Олег Матыцин. Их сопровождал ряд других чиновников, среди которых можно выделить главу Ассоциации лыжных видов спорта России Елену Вяльбе.«Владимирская область постоянно инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры, создаёт людям комфортные и доступные условия для занятий спортом, укрепления здоровья. И мы с этим регионом активно взаимодействуем. Прекрасно понимаем, что всё, что происходит «на земле», должно составлять основу государственных концепций и программ развития, и все федеральные инициативы должны основываться на мнении и опыте регионов. Владимирскую область будем поддерживать и в строительстве спортивных объектов, и в подготовке кадров для отрасли, и в проведении здесь соревнований для спортсменов высших разрядов», – подчеркнул в своей речи Олег Матыцин.Делегация проинспектировала стройплощадку многофункционального спорткомплекса «Суздаль Арена». Объект намерены ввести в эксплуатацию уже в ноябре.Спорткомплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров включает в себя два универсальных зала, футбольное поле и беговые дорожки.«Спорткомплекс может стать базой для проведения сборов национальных команд», - уверены в Белом доме.Гости осмотрели также реконструированный стадион «Спартак». После реновации он включает в себя: футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, тренажёрную площадку, площадку для воркаута, трибуны для зрителей и блочно-модульные раздевалки. На реконструкцию арены было направлено более 42 млн рублей.