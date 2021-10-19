Транспортная компания «Владпассажиртранс» с 1 ноября отправляет в неоплачиваемый отпуск работников,...

Транспортная компания «Владпассажиртранс» с 1 ноября отправляет в неоплачиваемый отпуск работников, которые отказываются проходить вакцинацию от Covid-19.Приказ об отстранении от работы всех непривытых сотрудников в АО «Владпассажиртранс» действительно вышел. Принятое решение обусловлено постановлением главного санитарного врача региона.«Это вынужденные меры. В постановлении главного санитарного врача есть перечень организаций, в который входят компании-перевозчики транспорта общего пользования и такси. В каждой компании должны привиться не менее 60% сотрудников», - пояснил в соцсетях Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира.Таким образом, обязательная вакцинация коснется не только работников «Владпассажиртранса», но и всех других транспортных компаний. В противном случае водители и кондукторы рискуют остаться без зарплаты, а горожанам придется добираться до работы пешком.Фото: группа Вконтакте "Новости Владимира и области"