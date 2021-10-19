Как работает закон о запрете высадки детей из общественного транспорта? В региональном отделении...

Как работает закон о запрете высадки детей из общественного транспорта? В региональном отделении "Единой России" прошла рабочая встреча с перевозчиками и главами администраций районов. Обсудили активисты и результаты рабочего эксперимента. Слово - Вере Куликовой.Насте Волковой семь лет. Девочку с согласия родителей попросили поучаствовать в эксперименте. Попробовать "зайцем" проехать в городском транспорте. Задача - проверить, как на деле работает Закон о запрете высаживать несовершеннолетних за проезд без билета. Новые правила вступили в силу в марте этого года.- Ты вообще одна без старших? А как ты одна?- Просто одна!- А за проезд тебе дали?- Неа. Я, кажется, потеряла.- Кого?- Потеряла!- Ничего себе, а ты знаешь, куда тебе ехать?- Да! Буквально через две остановки.Активисты (всё это время они рядом с Настей) пересаживаются в следующий автобус. У первоклассницы - 20 рублей. С ними она должна проехать.Кондуктор:- И все, что ли?Девочка:- Угу! Я потеряла!Кондуктор:- Скажешь, что потеряла все, если спросят!Из общественного транспорта девочку ни разу не высадили. Закон сработал. Но эксперимент Настя Волкова обещает не повторять.Настя Волкова, первоклассница:- Закон правильный и неправильный. Мне кажется, просто надо сделать скидку! 12 рублей.Закон о запрете высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет в России назрел давно. Немало резонансных случаев было и в нашем регионе. В начале января этого года кондуктор 5 маршрута вышвырнула из салона студентку владимирского медколледжа. У неё не сработала карта. С инициативой важнейшего законопроекта выступила партия "Единая Россия". Теперь, если ребенка до 16 лет высадили из автобуса и троллейбуса, водителю грозит штраф в 5 тысяч рублей, транспортному предприятию - до 30 тысяч. Это при условии, что ребенок не получил повреждений и не потерялся. Если же маленького пассажира оставили в опасных условиях, вступает в силу уголовная ответственность. По словам Ильи Зотова, координатора проекта "Безопасные дороги", важно добиться исполнения законодательства.Илья Зотов, координатор проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия":- Важна правоприменительная практика, как закон работает. Мы знаем, что в ряде субъектов детей по-прежнему высаживают, и в преддверии зимнего периода, наиболее опасного, и в связи с теми случаями, которые происходят в ряде субъектов, мы решили не ждать таких случаев во Владимирской области и провели профилактическую разъяснительную работу.Активисты «ЕР» встретились с главами муниципалитетов. Попросили их провести разъяснительную работу с перевозчиками на местах. Участниками диалога стали и представители Ассоциации перевозчиков.Андрей Васьков, исполнительный директор Ассоциации предприятий автомобильного транспорта области:- Информации о высадке не поступает, то есть таких детей не высаживают. К сожалению, они есть, кто берет у родителей деньги, но пытается их сэкономить, скажем, на семечки. При этом знают, что их высадить не могут!Одно из предложений - сделать для детей транспортную карту, по типу социальной, которая уже действует в отношении пенсионеров.Вера Куликова "Вести-Владимир"