Как работает закон о запрете высадки детей из общественного транспорта? В региональном отделении...
Как работает закон о запрете высадки детей из общественного транспорта? В региональном отделении "Единой России" прошла рабочая встреча с перевозчиками и главами администраций районов. Обсудили активисты и результаты рабочего эксперимента. Слово - Вере Куликовой.
Насте Волковой семь лет. Девочку с согласия родителей попросили поучаствовать в эксперименте. Попробовать "зайцем" проехать в городском транспорте. Задача - проверить, как на деле работает Закон о запрете высаживать несовершеннолетних за проезд без билета. Новые правила вступили в силу в марте этого года.
- Ты вообще одна без старших? А как ты одна?
- Просто одна!
- А за проезд тебе дали?
- Неа. Я, кажется, потеряла.
- Кого?
- Потеряла!
- Ничего себе, а ты знаешь, куда тебе ехать?
- Да! Буквально через две остановки.
Активисты (всё это время они рядом с Настей) пересаживаются в следующий автобус. У первоклассницы - 20 рублей. С ними она должна проехать.
Кондуктор:
- И все, что ли?
Девочка:
- Угу! Я потеряла!
Кондуктор:
- Скажешь, что потеряла все, если спросят!
Из общественного транспорта девочку ни разу не высадили. Закон сработал. Но эксперимент Настя Волкова обещает не повторять.
Настя Волкова, первоклассница:
- Закон правильный и неправильный. Мне кажется, просто надо сделать скидку! 12 рублей.
Закон о запрете высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет в России назрел давно. Немало резонансных случаев было и в нашем регионе. В начале января этого года кондуктор 5 маршрута вышвырнула из салона студентку владимирского медколледжа. У неё не сработала карта. С инициативой важнейшего законопроекта выступила партия "Единая Россия". Теперь, если ребенка до 16 лет высадили из автобуса и троллейбуса, водителю грозит штраф в 5 тысяч рублей, транспортному предприятию - до 30 тысяч. Это при условии, что ребенок не получил повреждений и не потерялся. Если же маленького пассажира оставили в опасных условиях, вступает в силу уголовная ответственность. По словам Ильи Зотова, координатора проекта "Безопасные дороги", важно добиться исполнения законодательства.
Илья Зотов, координатор проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия":
- Важна правоприменительная практика, как закон работает. Мы знаем, что в ряде субъектов детей по-прежнему высаживают, и в преддверии зимнего периода, наиболее опасного, и в связи с теми случаями, которые происходят в ряде субъектов, мы решили не ждать таких случаев во Владимирской области и провели профилактическую разъяснительную работу.
Активисты «ЕР» встретились с главами муниципалитетов. Попросили их провести разъяснительную работу с перевозчиками на местах. Участниками диалога стали и представители Ассоциации перевозчиков.
Андрей Васьков, исполнительный директор Ассоциации предприятий автомобильного транспорта области:
- Информации о высадке не поступает, то есть таких детей не высаживают. К сожалению, они есть, кто берет у родителей деньги, но пытается их сэкономить, скажем, на семечки. При этом знают, что их высадить не могут!
Одно из предложений - сделать для детей транспортную карту, по типу социальной, которая уже действует в отношении пенсионеров.
Вера Куликова "Вести-Владимир"