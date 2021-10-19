Владимир Зеленский признался, что как и раньше, заинтересован во встрече с президентом России.

Владимир Зеленский признался, что как и раньше, заинтересован во встрече с президентом России.Украинский лидер высказался о возможности диалога со страной-соседом. Он заявил, что, как и прежде, готов к нему в любом формате проведения.Также Владимир Зеленский оценил шансы на встречу Киева с "нормандской четверкой" для общения поДонбассу. Политик полагает, что они есть.Ранее в Кремле сделали заявление о том, что переговоры Владимира Путина и его украинского коллеги могут состояться при наличии темдля обсуждения. При этом тема Крыма подниматься на них не будет.Ранее военный обозреватель , почему на Украине столь настойчиво требуют провести встречу глав двух государств. Он дал понять, что Россия не намерена о чем-либо говорить с действующей в Незалежной властью, которая показывает свою некомпетентность.Как писали "Дни.ру", Таран отметил, что Украина в свою очередь пытается обозначить свою важность. Именно поэтому так настойчиво и требует провести личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.Напомним, что возможные переговоры президентов России и Украины обсуждаются уже давно. В Москве и Киеве неоднократно высказываются о будущей встрече лидеров стран, но никто не может сказать, когда именно она состоится.