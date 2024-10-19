Кирпичный частный дом загорелся в деревне Слободка Киржачского района. Спасателям о возгорании сообщили 19 октября в 4:41, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС области. Пожар был достаточно

Кирпичный частный дом загорелся в деревне Слободка Киржачского района. Спасателям о возгорании сообщили 19 октября в 4:41, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС области. Пожар был достаточно сильным, огонь угрожал соседним домам. С помощью двух шлангов 180 квадратов огня удалось потушить до того, как он перекинулся на что-то еще. Сгорели крыша и внутренняя отделка