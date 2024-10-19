Сидят два парня в кинотеатре и ждут начало фильма. Тут перед ними садится здоровый лысый мужик. Один парень, ехидно улыбаясь, говорит другому:
- Давай спорим на полтинник, что ты не сможешь шлепнуть его по лысине!
Тот, немного подумав:
- А вот и смогу, давай спорить.
Ну поспорили. Парень немедля шлепает лысого мужика по башке.
Тот охуевши оглядывается, типа че такое? Парень сразу же:
- %ля, Леха! Скоко лет, скоко зим! где пропадал?
Лысый, покраснев, говорит:
- Какой на хер Леха, вы перепутали!
Лысый отворачивается. Проходит несколько минут, и первый парень опять:
- Слабо второй раз шлепнуть? Спорим на сотку?
- Конечно нет, давай спорим, что шлепну еще раз.
Такая же ситуация, лысый уже готов еб%уть парня. А тот в ответ:
- Б%я, Леха
еще анекдот!