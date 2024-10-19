Изначально мужчине пришлось приобретать препараты за свой счет.

Жителю областной столицы не предоставили препарат, который необходим мужчине по состоянию здоровья. Он страдает онкологией и должен был получить льготное лекарство. Однако региональный минздрав не решил вопрос, и мужчине пришлось приобрести лекарство самостоятельно за 180 тысяч рублей.Тогда житель Владимира обратился в прокуратуру. По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд города с заявлением о взыскании в пользу пациента денежных средств, которые затрачены на приобретение медикаментов. В итоге мужчине выплатили все потраченные средства, а также компенсацию морального вреда.В Гусь-Хрустальном с похожим заявлением обратилась местная жительница. Её 11-летняя дочь является инвалидом. При этом девочка не получала бесплатно необходимые для жизни средства, например, ингаляторы. На данный момент решение по вопросу находится на контроле суда. В скором времени девочка должны получить аппаратуру.