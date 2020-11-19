Памятная дата. 120 лет назад родился заместитель командующего Военно-воздушными силами в годы Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант авиации - Николай Александрович Соколов-Соколёнок.

Памятнаядата. 120 лет назад родился заместитель командующего Военно-воздушными силами в годы Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант авиации - Николай Александрович Соколов-Соколёнок.Во Владимир вместе с семьёй переехал в двенадцатилетнем возрасте. Был одним из первых владимирских комсомольцев. Немногие знают, что вторая фамилия - Соколёнок -закрепилась за Николаем Александровичем из-за маленького роста. Генерал-лейтенант вспоминал: когда он приехал к отцу в Москву, точасовой назвал его Соколёнком - как сына Соколова. Николай Александрович был награждён орденами Ленина, Красного знамени, Отечественной войны первой и второй степеней, медалями. В 1978-м году во Владимире в его честьназвалиулицу, а на доме9 установлена мемориальная доска.