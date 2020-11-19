Мужчина получил два года условно с аналогичным испытательным сроком.

В один из дней мужчина вышел в подъезд покурить и увидел на лестничной клетке детскую коляску. У него недавно родилась дочь, а денег на новую коляску не было. Житель Кольчугино решил её украсть. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.Новоиспечённый отец отвёз коляску домой, а сожительнице сказал, что нашёл её. Оказалось, что украл он у многодетной матери, которая обратилась в полицию. Злоумышленника нашли. Возбудили уголовное дело и осудили.Сажать горе-отца не стали. Мужчина получил два года условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в силу.