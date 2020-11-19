22 человека остались без крыши над головой. В Муромском районе в посёлке Кондраково сгорел десятиквартирный деревянный дом. Получив звонок о пожаре, спасатели сразу же выехали на место. До

22 человека остались без крыши над головой. В Муромском районе в посёлке Кондраково сгорел десятиквартирный деревянный дом. Получив звонок о пожаре, спасатели сразу же выехали на место. До момента прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 22 человека, в том числе 9 детей. Огонь охватил строение практически полностью. Пожарные не дали огню перекинуться на соседнее здание.