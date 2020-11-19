Во Владимирской области нашли первоклассника, пропавшего в селе Горки Камешковского района еще в конце сентября этого года. Мальчик приехал после уроков на школьном автобусе в родное село,

Во Владимирской области нашли первоклассника, пропавшего в селе Горки Камешковского района еще в конце сентября этого года. Мальчик приехал после уроков на школьном автобусе в родное село, но до дома так и не дошёл. Как сообщают наши коллеги на портале Время33, пропавший Савелий Роговцев обнаружен живым в Камешковском районе недалеко от районного центра в Деревне