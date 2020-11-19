На сайте Горьковской железной дороги создан раздел с оперативной информацией об экологической ситуации в районе аварии.

Во Владимирской области продолжаются работы по предотвращению экологического ущерба последствий с мазутом в районе станции Новки-1.На сайте Горьковской железной дороги создан с оперативной информацией об экологической ситуации в районе аварии.По данным на 18 часовраспространение мазута по территории не зафиксировано. Осуществляется усиление дамбы для проезда тяжелой техники грунтом и песком, вывезены загрязненные металлические части. Одна и цистерн доставлена на специально оборудованное место.На подготовленную площадку вывезено 50 м³ загрязненного грунта.