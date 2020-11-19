Перед этим он избил соперника.

В начале ноября в полицию обратился 48-летний житель Судогодского района. Он сообщил об угоне машины. Об этом рассказывает пресс-служба УМВД региона.Угонщиком оказался мужчина, который приревновал жену к потерпевшему. Заявитель выставил в интернете объявление о продаже авто. Через некоторое время с ним связался потенциальный покупатель. Под предлогом проверки ходовой части транспортного средства автолюбитель попросить проехать несколько километров, а потом открыть капот. После остановки он напал на владельца машины и избил его. Опасаясь за свою жизнь, хозяин убежал.Полицейские нашли угнанную машину в одном из населённых пунктов Судогодского района. По подозрению в преступлении был задержан 36-летний местный житель.На допросе он пояснил, что приревновал собственника автомобиля к супруге. Увидев, что мужчина выставил машину на продажу он быстро придумал план мести.В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по статье «угон». Машина возвращена законному владельцу.