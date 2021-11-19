На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 ноября лабораторно подтверждено 320...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 ноября лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
70 - во Владимире
40 - в Муромском районе
39 - в Ковровском районе
34 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Юрьев-Польском районе
14 - в Петушинском районе
13 - в Суздальском районе
13 - в Кольчугинском районе
13 - в Киржачском районе
12 - в Вязниковском районе
11 - в Александровском районе
10 - в Собинском районе
9 - в Камешковском районе
7 - в Гороховецком районе
7 - в Меленковском районе
5 - в Судогодском районе
5 - в Селивановском районе
2 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 970 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).