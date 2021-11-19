На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 ноября лабораторно подтверждено 320...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 ноября лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.70 - во Владимире40 - в Муромском районе39 - в Ковровском районе34 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Юрьев-Польском районе14 - в Петушинском районе13 - в Суздальском районе13 - в Кольчугинском районе13 - в Киржачском районе12 - в Вязниковском районе11 - в Александровском районе10 - в Собинском районе9 - в Камешковском районе7 - в Гороховецком районе7 - в Меленковском районе5 - в Судогодском районе5 - в Селивановском районе2 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 970 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).